Народные приметы на 23 августа: какой будет зима
Подскажет река.
Подскажет река.
По приметам 23 августа можно узнать, каким будет холодное время года.
В народе подметили: отсутствие ветра и спокойная вода в реке обещают теплую осень и мягкую зиму. Если течение буйное — осень будет дождливой, а зима — суровой.
Можно узнать погоду и в ближайшие дни: птицы притихли — к дождю. Хорошая и теплая погода — к отличному клеву, можно смело собираться на рыбалку.
Судили и о будущем урожае. Если уродились желуди, то следующий год будет урожайным. Начинают желтеть листья — созреет много озимых.