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09:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 23 августа: какой будет зима

Подскажет река.

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Источник: AP 2020

По приметам 23 августа можно узнать, каким будет холодное время года.

В народе подметили: отсутствие ветра и спокойная вода в реке обещают теплую осень и мягкую зиму. Если течение буйное — осень будет дождливой, а зима — суровой.

Можно узнать погоду и в ближайшие дни: птицы притихли — к дождю. Хорошая и теплая погода — к отличному клеву, можно смело собираться на рыбалку.

Судили и о будущем урожае. Если уродились желуди, то следующий год будет урожайным. Начинают желтеть листья — созреет много озимых.

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