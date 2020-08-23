Осенью к Земле приблизится астероид
Вероятность столкновения с Землей составляет 0,41%.
Вероятность столкновения с Землей составляет 0,41%.
Астероид 2018 VP1 диаметром около 2 метров приблизится к Земле 2 ноября, сообщили в NASA.
Обнаруженный в 2018 году астероид относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 731 земной день. Астероид максимально удаляется от звезды на 340 миллионов километров и приближается к ней на 135 миллионов километров.
2018 VP1 не является потенциально опасным. Вероятность того, что он поразит Землю, составляет всего 0,41%, говорят астрономы.
Незадолго до приближения астероида, в конце октября, земляне увидят «голубую» Луну, звездопад Тауриды и Уран в ближайшей к Земле точке своей орбиты.
Анна Лысенко