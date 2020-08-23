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11:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Осенью к Земле приблизится астероид

Вероятность столкновения с Землей составляет 0,41%.

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Источник: AP 2020

Астероид 2018 VP1 диаметром около 2 метров приблизится к Земле 2 ноября, сообщили в NASA.

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Обнаруженный в 2018 году астероид относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 731 земной день. Астероид максимально удаляется от звезды на 340 миллионов километров и приближается к ней на 135 миллионов километров.

2018 VP1 не является потенциально опасным. Вероятность того, что он поразит Землю, составляет всего 0,41%, говорят астрономы.

Незадолго до приближения астероида, в конце октября, земляне увидят «голубую» Луну, звездопад Тауриды и Уран в ближайшей к Земле точке своей орбиты.

Анна Лысенко

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