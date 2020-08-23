Американка сняла молнию во время пыльной бури (видео)
Такое увидишь не каждый день.
Такое увидишь не каждый день.
Джессика Кирш из Аризоны стала свидетельницей настоящего буйства стихии.
Когда Месу, пригород Финикса, накрыла пыльная буря, женщина была за рулем. Ранее метеорологическая служба предупредила местных жителей о «почти нулевой видимости», но Кирш, как и многие другие жители города, не успела добраться домой вовремя.
И пыльная буря стала не единственным испытанием для тех, кто застрял на дороге. Именно в этот момент над Финиксом началась гроза. Американка записала, как мощный удар молнии прошивает насквозь облако пыли.
Анна Лысенко