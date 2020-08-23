Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Конструктор-энтузиаст из Архангельска собирает вездеходы Артем Шубин начал собирать вездеходы около 12 лет назад
Фоторепортажи
16В Бейруте произошел сильный взрыв
8Самый яркий звездопад года
16:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Американка сняла молнию во время пыльной бури (видео)

Такое увидишь не каждый день.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Джессика Кирш из Аризоны стала свидетельницей настоящего буйства стихии.

Когда Месу, пригород Финикса, накрыла пыльная буря, женщина была за рулем. Ранее метеорологическая служба предупредила местных жителей о «почти нулевой видимости», но Кирш, как и многие другие жители города, не успела добраться домой вовремя.

И пыльная буря стала не единственным испытанием для тех, кто застрял на дороге. Именно в этот момент над Финиксом началась гроза. Американка записала, как мощный удар молнии прошивает насквозь облако пыли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
Назван лучший автомобиль 2020 года
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Полезная хитрость на AliExpress, о которой надо знать Как сэкономить деньги
Авто
Обновленный Mitsubishi Outlander: на вид такой же, а едет иначе Рестайлинг у кроссовера вроде бы небольшой, но уже на первом тесте новинки стало совершенно ясно, что изменения повлияли на ездовые повадки автомобиля. Лучше он стал или хуже?
Кино
Равшане Курковой — 40: роли, за которые ее все полюбили От девочки с Рублевки до дворничихи из Узбекистана: вспоминаем самые яркие образы очаровательной актрисы, сумевшей покорить своей улыбкой сердца киноманов и телезрителей
Новости партнеров
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Популярные темы на «Детях»
Развод близок или нет? 562
Это нормально? 527
Забавные картинки 472
Куда пропали? 471
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»