Австралию и Бразилию засыпало снегом (видео)
В южном полушарии сейчас календарная зима
В южном полушарии сейчас календарная зима
Пока в Европе изнывают от аномальной жары, жители Австралии и Бразилии радуются внезапному снегу.
Например, сразу в нескольких штатах на
Зима внезапно пришла и на юг Бразилии. В нескольких городах температура воздуха опустилась до рекордных минус 8 градусов, а похолодание сопровождалось снегом и ледяным дождем. Синоптики отмечают, что погода в регионах будет ухудшаться и дальше, а потому местных жителей просят одеваться теплее и по возможности не выходить из дома.
Екатерина Гура