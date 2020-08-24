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16:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Австралию и Бразилию засыпало снегом (видео)

В южном полушарии сейчас календарная зима

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Пока в Европе изнывают от аномальной жары, жители Австралии и Бразилии радуются внезапному снегу.

Несмотря на то, что в южном полушарии сейчас календарная зима, синоптики отмечают, что такие низкие температуры и осадки для августа нетипичны.

Например, сразу в нескольких штатах на юго-востоке Австралии всего за сутки выпало около одного метра снега. В некоторых регионах такого не видели уже несколько десятилетий. В отличие от животных, которые оказались не готовы к столь резким переменам, австралийцы снегу обрадовались и устроили массовые катания на санках.

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Зима внезапно пришла и на юг Бразилии. В нескольких городах температура воздуха опустилась до рекордных минус 8 градусов, а похолодание сопровождалось снегом и ледяным дождем. Синоптики отмечают, что погода в регионах будет ухудшаться и дальше, а потому местных жителей просят одеваться теплее и по возможности не выходить из дома.

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Екатерина Гура

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