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10:40 (мск), источник: ТАСС

В Гидрометцентре пообещали аномально теплый конец лета в России

Наиболее высокую температуру прогнозируют в Поволжье и на Урале.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Температура выше климатической нормы прогнозируется практически на всей территории России до конца августа. Особенно теплым завершение лета ожидается на Урале и в Поволжье, там аномалии будут достигать 8 градусов, сообщил ТАСС во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Сейчас, если смотреть на прогноз декадной (третья часть месяца) температуры, то практически на всей территории страны температурный фон выше нормы прогнозируется: где-то на 2 градуса, где-то — на 8 градусов», — сообщил он.

По словам Вильфанда, исключениями станут лишь Якутия, Магаданская область, центральные регионы Хабаровского края, Чукотка и Камчатка. В этих регионах температура будет около и ниже нормы до конца августа.

Особенно теплое завершение лета прогнозируется в Поволжье и на Урале. «В течение ближайших пяти дней температура в этих регионах будет выше нормы на 4−6 градусов. В районе Екатеринбурга, Челябинской, Свердловской областей даже на 8 градусов выше нормы», — отметил метеоролог.

«Это будет очень хороший конец лета», — добавил Вильфанд.

Природные пожары утихнут осенью

Он также сообщил, что природные лесные пожары утихнут осенью. «В связи с тем, что традиционно осенью и температура понижается и количество дней с осадками увеличивается, действительно существует вероятность того, что, конечно, лесных пожаров станет меньше», — сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, речь идет о природных пожарах. Возникновение пожаров по вине человека данная ситуация не отменит, а лишь сократит опасность их стремительного распространения.

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