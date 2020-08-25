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11:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 25 августа: каким будет «бабье лето»

Дождливый день — к ненастной осени

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Источник: Reuters

Православная церковь 25 августа вспоминает святых мучеников Аникиту и Фотия. В народе с этого дня начинались проводы лета и подготовка к осеннему сезону.

По погоде в этот день можно было судить о том, каким будет «бабье лето». Если идет дождь, то коротким, а если стоит сухая и теплая погода — длинным.

Определить погоду на ближайшие дни можно по поведению животных. Например, если лягушки громко квакают, то скоро пойдет дождь. А если кошка долго умывается, то ближайшие дни будут теплыми и солнечными.

Кстати, обилие росы поутру также говорит о погожих днях.

Екатерина Гура

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