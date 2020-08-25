Народные приметы на 25 августа: каким будет «бабье лето»
Дождливый день — к ненастной осени
Дождливый день — к ненастной осени
Православная церковь 25 августа вспоминает святых мучеников Аникиту и Фотия. В народе с этого дня начинались проводы лета и подготовка к осеннему сезону.
Определить погоду на ближайшие дни можно по поведению животных. Например, если лягушки громко квакают, то скоро пойдет дождь. А если кошка долго умывается, то ближайшие дни будут теплыми и солнечными.
Кстати, обилие росы поутру также говорит о погожих днях.
Екатерина Гура