Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Конструктор-энтузиаст из Архангельска собирает вездеходы Артем Шубин начал собирать вездеходы около 12 лет назад
Фоторепортажи
16В Бейруте произошел сильный взрыв
8Самый яркий звездопад года
13:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп «поймал» на камеру космическую взрывную волну

Она движется со скоростью около 350 километров в секунду.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: ESA/Hubble & NASA, W. Blair
Ядерная энергия и космос
Как люди ищут новый дом в космосе

На новом снимке «Хаббла» виден необычный космический объект, напоминающий вуаль. На самом деле телескоп запечатлел фрагмент взрывной волны от сверхновой в созвездии Лебедь. Этот участок расположен примерно в 2,4 тыс. световых лет от Земли.

Вспышка сверхновой произошла 10−20 тысяч лет назад, говорят астрономы. Взрыв уничтожил умирающую звезду, которая была примерно в 20 раз массивнее нашего Солнца. С тех пор ударная волна удалилась на 60 световых лет от своего центра и продолжает расширяться со скоростью около 350 километров в секунду.

«Вуаль» на фото возникла в результате взаимодействия выброшенного вещества и межзвездного вещества с низкой плотностью, унесенного ударной волной.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Как звонить по телефону без сети К сожалению, совсем без связи это пока невозможно
Кино
Ефремов с Иваковой, Михалкова, Глюкоза на съемках нового шоу Новый развлекательный проект «Полный блэкаут» с Сергеем Светлаковым стартует в сентябре
Новости партнеров
Дым за Уралом. Как от огня спасают Якутию, Курган, Югру и Чукотку
Расследование дела Ефремова завершено. Окончательное обвинение
Дачный дом. Его будут спасать от огня, потому что есть указ
Август в России начался с пожаров и смерчей
Дети
Подросшая дочь Орбакайте восхитила сеть красотой и смелостью Девочка освоила трапецию
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Будет и дальше гореть? В сентябре все не закончится
Чудесное спасение в смоленских болотах: откровение волонтера
Этого деда нашли, когда волонтеры потеряли всякую надежду
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»