Телескоп «поймал» на камеру космическую взрывную волну
Она движется со скоростью около 350 километров в секунду.
Она движется со скоростью около 350 километров в секунду.
На новом снимке «Хаббла» виден необычный космический объект, напоминающий вуаль. На самом деле телескоп запечатлел фрагмент взрывной волны от сверхновой в созвездии Лебедь. Этот участок расположен примерно в 2,4 тыс. световых лет от Земли.
Вспышка сверхновой произошла 10−20 тысяч лет назад, говорят астрономы. Взрыв уничтожил умирающую звезду, которая была примерно в 20 раз массивнее нашего Солнца. С тех пор ударная волна удалилась на 60 световых лет от своего центра и продолжает расширяться со скоростью около 350 километров в секунду.
«Вуаль» на фото возникла в результате взаимодействия выброшенного вещества и межзвездного вещества с низкой плотностью, унесенного ударной волной.
Анна Лысенко