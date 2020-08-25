«Ползущая» молния удивила пользователей соцсетей (видео)
Она напомнила осьминога.
Она напомнила осьминога.
Немецкий фотограф Йонас Пионтек снял потрясающие кадры августовской грозы. Вспыхнувшая яркая молния стала «расползаться» в ночном небе, устремившись к земле. В последний момент она словно передумала и поползла вверх.
Зрелищное видео было записано в Марбурге около 2 часов ночи.
Пионтек поделился роликом в соцсети, где тот сразу же стал вирусным. «Эта молния похожа на осьминога», — пишут пользователи.
«Никогда не видела ничего подобного», — комментирует одна из подписчиц. «Хотел бы я увидеть это вживую», — добавил один комментатор под роликом.
Анна Лысенко