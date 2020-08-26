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08:41 (мск), источник: Lenta.Ru

В России изменят температурные нормы

Метеорологи изменят температурные нормы для разных регионов планеты в 2022 году. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 69% 759 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Reuters

По его словам, эти показатели пересмотрят в большую сторону из-за изменения климата. «Весь следующий год уйдет на пересчет этих норм, это будет делаться во всем мире. Появятся новые нормы на 30-тилетний период. Они действительно сильно изменятся», — пояснил ученый.

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Так, специалисты уже сейчас фиксируют заметное изменение температурных норм в сторону повышения в различных городах. В Москве, например, за 30 лет средняя температура января увеличилась на два градуса.

Температурные нормы меняются вслед за изменениями климата, которые фиксируют ученые. Обычно их пересматриваются раз в 30 лет. Нормы, которыми сейчас пользуются метеорологи, были утверждены в 1980-е годы. После пересмотра показателей эти нормы станут «адекватными», заверил синоптик.

Ранее Вильфанд пообещал аномально теплый конец лета в России. Практически во всех регионах страны синоптики прогнозируют температуру воздуха выше климатической нормы — в некоторых районах превышение достигнет восьми градусов.

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