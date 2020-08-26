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10:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 26 августа: наблюдаем за ветром

По нему можно определить, какими будут ближайшие дни и осень

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Источник: CC0/hansiline

26 августа в православном календаре — день памяти святых Максима Исповедника и Тихона Задонского. В народе эта дата получила сразу два названия — Максимов день или Тихон Страстной.

В этот день с помощью народных примет можно узнать погоду на ближайшие дни и предстоящую осень. Считается, если 26 августа дует сильный и порывистый ветер, то весь сентябрь будет дождливым, а пожелтевшие листья березы говорят о скорых заморозках.

Если ветер в этот день дует теплый и тихий, то погода в ближайшие дни будет сухой и солнечной, а если ветра нет совсем, то в ближайшие дни наступит похолодание.

Об ухудшении погоды говорит молодой месяц, окрашенный в красный цвет, и месяц, расположенный «рогами» вниз.

Если после дождя над землей появился туман, то стоит ждать затяжных осадков.

Екатерина Гура

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