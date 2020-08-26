Погодные приметы на 26 августа: наблюдаем за ветром
По нему можно определить, какими будут ближайшие дни и осень
По нему можно определить, какими будут ближайшие дни и осень
26 августа в православном календаре — день памяти святых Максима Исповедника и Тихона Задонского. В народе эта дата получила сразу два названия — Максимов день или Тихон Страстной.
В этот день с помощью народных примет можно узнать погоду на ближайшие дни и предстоящую осень. Считается, если 26 августа дует сильный и порывистый ветер, то весь сентябрь будет дождливым, а пожелтевшие листья березы говорят о скорых заморозках.
Об ухудшении погоды говорит молодой месяц, окрашенный в красный цвет, и месяц, расположенный «рогами» вниз.
Если после дождя над землей появился туман, то стоит ждать затяжных осадков.
Екатерина Гура