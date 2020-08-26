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11:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

МКС пролетела над глазом формирующегося урагана (видео)

Устрашающая мощь.

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Внешние камеры на Международной космической станции получили впечатляющее изображение тропического шторма «Лаура», накануне усилившегося до урагана.

Устрашающий «сгусток» облаков с глазом шторма показан с высоты около 400 км незадолго до того, как «Лаура» обрушилась на Кубу.

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Утром 26 августа ураган третьей категории приближается к Мексиканскому заливу. В американских штатах Техас и Луизиана эвакуируют около 585 тысяч жителей. Ожидается, что «Лаура» обрушится на побережье США в среду вечером или утром в четверг.

Анна Лысенко

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