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06:52 (мск), источник: РИА Новости

Россиян призвали не ждать осень вовремя

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

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Источник: Reuters

По календарю осень наступает 1 сентября, но на самом деле ее приход определяется по климатической норме, которая зависит от конкретного региона. С каждым годом эти параметры расходятся все сильнее и сильнее, отметил эксперт. По его мнению, глобальное потепление делает момент прихода нового сезона все более непредсказуемым.

«Если говорить о чем-то универсальном, то границы сезонов становятся более неустойчивыми. В какой-то год раньше наступает весна или позже наступает осень, а в какой-то год ничего не меняется. Таких межгодовых различий становится больше. Для большей части России наблюдается некий сдвиг: весна наступает раньше, а осень наступает позже», — рассказал Кокорин.

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В этом году осень тоже начнется не по календарю, а несколько позже. В Центральной России между климатической и календарной нормой ожидается разница примерно в две недели.

«Есть климатические критерии наступления осени. Для каждого региона показатели свои, и есть своя норма. Если сравнить средние характеристики, то есть сдвиг на более поздние сроки. Порядок величины сдвига — две недели. Для глобального потепления характерен неравномерный сдвиг сезонов. Нельзя говорить, что каждый год сезоны сдвигаются на десять дней или две недели, но можно говорить, что раньше было плюс-минус неделя, а теперь две недели», — объяснил климатолог.

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