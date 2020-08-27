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11:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 27 августа: улетающие журавли — к холодной зиме

Также погоду можно определить по ветру.

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Источник: @davidclode

В народе день 27 августа называли Михеев или Михей Тиховей — в честь святого пророка Михея. В это время погода уже больше напоминает осеннюю — с прохладными ночами, первыми заморозками и начинающимся листопадом.

Чтобы точнее определить погоду на ближайшие дни, нужно понаблюдать за ветром. Если 27 августа он сильный и холодный, то погода скоро испортится и пойдут дожди. Кроме того, ненастной обещает быть и вся осень. А вот если на Михея ветер слабый или отсутствует вовсе, то хорошая погода продержится до середины сентября.

Если 27 августа журавли улетают в теплые края, то зима будет холодной и ранней, а вот если птиц в небе не видно — опасаться ранних морозов не стоит.

Кстати, если на листьях тополя появилась роса, а утренний туман поднимается вверх столбами — стоит ждать скорых дождей.

Екатерина Гура

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