Погодные приметы на 27 августа: улетающие журавли — к холодной зиме
Также погоду можно определить по ветру.
Также погоду можно определить по ветру.
В народе день 27 августа называли Михеев или Михей Тиховей — в честь святого пророка Михея. В это время погода уже больше напоминает осеннюю — с прохладными ночами, первыми заморозками и начинающимся листопадом.
Чтобы точнее определить погоду на ближайшие дни, нужно понаблюдать за ветром. Если 27 августа он сильный и холодный, то погода скоро испортится и пойдут дожди. Кроме того, ненастной обещает быть и вся осень. А вот если на Михея ветер слабый или отсутствует вовсе, то хорошая погода продержится до середины сентября.
Если 27 августа журавли улетают в теплые края, то зима будет холодной и ранней, а вот если птиц в небе не видно — опасаться ранних морозов не стоит.
Кстати, если на листьях тополя появилась роса, а утренний туман поднимается вверх столбами — стоит ждать скорых дождей.
Екатерина Гура