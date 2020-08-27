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12:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пыльный вихрь на пляже заставил отдыхающих спасаться бегством (видео)

Он двинулся к воде между шезлонгов и зонтиков.

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Отдыхающие на пляже Марина ди Песколузе возле итальянского города Лечче стали свидетелями устрашающего природного явления. Вдалеке, прямо среди шезлонгов и зонтиков, начал формироваться крупный пыльный вихрь.

Внезапно он усилился и стал двигаться через весь пляж к воде. Люди стали хватать свои вещи и разбегаться в разные стороны.

По сообщениям свидетелей, вихрь разбросал и повредил оставленные без присмотра вещи. Несколько отдыхающих получили легкие травмы.

Анна Лысенко

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