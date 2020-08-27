Ураган «Лаура». Луизиана готовится к океанской волне высотой в шесть метров
Зародившийся над Карибским морем ураган «Лаура» в четверг утром обрушился на
Зародившийся над Карибским морем ураган «Лаура» в четверг утром обрушился на
Он обещает стать одним из самых разрушительных, уступая в новейшей истории лишь «Катрине», в 2005 году унесшей жизни 1833 человек в
В городе Кэмерон ветер в четверг дул со скоростью 240 км/ч. «Лаура» лишь немного не дотягивает до высшей пятой категории, к которой относилась «Катрина» — 254 км/ч.
Как предупреждал накануне Национальный центр США по слежению за ураганами, главную опасность представляет даже не ветер, а нагонная океанская волна высотой от трех до шести метров, способная вызвать смертельно опасные наводнения на 60−70 км вглубь материка.
Трудно представить себе наступающую на берег волну высотой в два этажа, но именно это должно случиться.
Подверженная наводнению территория простирается от Галвестона до
Шерифы, полиция и прочие власти утверждают, что большинство из них эвакуировались.
С воскресенья по среду «Лаура» и возникший чуть раньше ураган «Марко» привели к гибели 24 человек на островах Карибского моря, в том числе двух детей на Гаити.
На Кубе и в Доминиканской Республике проводилась массовая эвакуация. С Ямайки поступили сообщения о затопленных дорогах и оползнях.
Ожидалось, что два урагана примерно одинаковой силы ударят по Луизиане и Техасу с интервалом в двое суток, что также стало бы беспрецедентным событием.
Но «Марко», достигший американского побережья в понедельник, к этому моменту ослабел до обычного тропического шторма.
«Лаура» же, напротив, в среду лишь усилилась.
Президент Дональд Трамп во вторник ввел чрезвычайное положение в Луизиане, Техасе и
В среду Национальный центр по слежению за ураганами в серии твитов предупредил граждан о высокой степени риска, возможном разрушении даже крепких домов, падении деревьев и отключении воды и электричества на несколько дней или даже недель.
Утром в четверг центр выпустил призыв: «Все в укрытие!».
Эвакуация затруднялась пандемией Covid-19. Губернатор Техаса Грег Эбботт призвал всех, кто может, уезжать самостоятельно и селиться в отелях и мотелях, чтобы снизить нагрузку на центры временного проживания и избежать скученности.
Шериф городка
Персонал с 310 нефтяных вышек и платформ в Мексиканском заливе вывезен на материк, добыча нефти приостановлена.
54-тысячный
Там работали лишь несколько бензоколонок и один магазин по продаже алкоголя. «В такое время людям нужна водка, так что я решил остаться», — сказал хозяин журналисту.