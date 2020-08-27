Ученые узнали температуру на Земле в ледниковый период
Она была лишь на 6 градусов ниже, чем сейчас.
Она была лишь на 6 градусов ниже, чем сейчас.
Группа ученых из Университета штата Аризона во главе с доцентом кафедры геонаук Джессикой Тирни провела ряд исследований и определила среднюю температуру на планете во времена последнего ледникового периода (около 20 тысяч лет назад).
Сначала ученые исследовали окаменелости океанического планктона, обитавшего в это время на Земле, а затем создали модель для перевода полученных данных в температуру поверхности моря. На основе этой информации они провели моделирование климата с помощью современных метеорологических программ.
Оказалось, что средняя температура в ледниковый период составила около 7,8 градусов Цельсия, что всего на 6 градусов ниже, чем средняя температура на планете сегодня. Ученые отмечают, что, несмотря на кажущуюся незначительную разницу, такие показатели имеют огромное значение для изменения флоры и фауны.
Теперь специалисты намерены определить температуру на планете в периоды потепления, чтобы составить более полное представление о климате в прошлом. Таким образом ученые могут спрогнозировать как животные и растения будут реагировать на начавшееся глобальное потепление.
Екатерина Гура