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15:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые узнали температуру на Земле в ледниковый период

Она была лишь на 6 градусов ниже, чем сейчас.

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Источник: Ittiz/CC BY-SA 3.0

Группа ученых из Университета штата Аризона во главе с доцентом кафедры геонаук Джессикой Тирни провела ряд исследований и определила среднюю температуру на планете во времена последнего ледникового периода (около 20 тысяч лет назад).

Сначала ученые исследовали окаменелости океанического планктона, обитавшего в это время на Земле, а затем создали модель для перевода полученных данных в температуру поверхности моря. На основе этой информации они провели моделирование климата с помощью современных метеорологических программ.

Оказалось, что средняя температура в ледниковый период составила около 7,8 градусов Цельсия, что всего на 6 градусов ниже, чем средняя температура на планете сегодня. Ученые отмечают, что, несмотря на кажущуюся незначительную разницу, такие показатели имеют огромное значение для изменения флоры и фауны.

Исследователи также составили тепловые карты и определили, что северные регионы Северной и Южной Америки, Европы и многих частей Азии около 20 тысяч лет назад представляли собой огромные ледники.

Теперь специалисты намерены определить температуру на планете в периоды потепления, чтобы составить более полное представление о климате в прошлом. Таким образом ученые могут спрогнозировать как животные и растения будут реагировать на начавшееся глобальное потепление.

Екатерина Гура

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