Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 27 августаДень российского кино, основание ЦСКА, первое издание Книги рекордов Гиннесса и другие памятные события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
2285-летняя история московского троллейбуса
8Самый яркий звездопад года
17:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Британского репортера чуть не сдуло во время прямого эфира (видео)

Он рассказывал об урагане Лаура.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Корреспондент NBC News Джей Грей в прямом эфире программы Good Morning Britain рассказывал с места событий о бушующем в США урагане Лаура. Несмотря на то, что жители Лейк-Чарльза, штат Луизиана, были эвакуированы из-за урагана, корреспондент решил сделать репортаж именно оттуда.

Во время прямого эфира Грея сильным порывом ветра буквально сбивало с ног, и он был вынужден нагибаться, чтобы удержать равновесие.

В один из моментов корреспондента чуть не сдуло, а потому ведущие решили быстро прервать репортаж и попросили коллегу срочно спрятаться в безопасном месте.

Видео опасного репортажа чуть позже появилось и на странице программы в Twitter. Однако пользователи храбрость Джея не оценили. В комментариях принялись критиковать руководство телеканала и самого журналиста из-за такого сюжета. Пользователи отметили, что глупо подвергать человека смертельному риску, просто чтобы показать, какой сильный ураган бушует на улице, пишет LAD Bible.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, что с ней стало
Hi-Tech
Что такое режим бога в Windows И как его активировать
Авто
ГИБДД проверит операторов техосмотра Гаишники определили порядок проверки участников этого рынка
Кино
Сын Нагиева пять раз отказывался от участия в шоу «Холостяк» Актер заявил, что ему неинтересны однотипные роли и амплуа
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Как маме одеться 1 сентября, чтобы выглядеть роскошно (фото) Вдохновляемся Меланией Трамп, Кейт Миддлтон и российскими звездами
Леди
Как выглядит 52-летняя Валерия на пляже (фото) Возраст – не помеха для сексуальных нарядов и фото в соцсетях.
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»