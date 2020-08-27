Британского репортера чуть не сдуло во время прямого эфира (видео)

Корреспондент NBC News Джей Грей в прямом эфире программы Good Morning Britain рассказывал с места событий о бушующем в США урагане Лаура. Несмотря на то, что жители Лейк-Чарльза, штат Луизиана, были эвакуированы из-за урагана, корреспондент решил сделать репортаж именно оттуда.
Во время прямого эфира Грея сильным порывом ветра буквально сбивало с ног, и он был вынужден нагибаться, чтобы удержать равновесие.
В один из моментов корреспондента чуть не сдуло, а потому ведущие решили быстро прервать репортаж и попросили коллегу срочно спрятаться в безопасном месте.
Видео опасного репортажа чуть позже появилось и на странице программы в Twitter. Однако пользователи храбрость Джея не оценили. В комментариях принялись критиковать руководство телеканала и самого журналиста из-за такого сюжета. Пользователи отметили, что глупо подвергать человека смертельному риску, просто чтобы показать, какой сильный ураган бушует на улице, пишет LAD Bible.