Погодные приметы на 28 августа: определяем погоду на осень
С сегодняшнего дня начинается первое бабье лето
С сегодняшнего дня начинается первое бабье лето
28 августа православные христиане отмечают один из 12 главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. В народе этот день считался фактическим окончанием лета и началом осени, а также началом молодого бабьего лета.
По различным народным приметам можно определить, какой будет осень. Если с этого дня и до 11 сентября стоит сухая и теплая погода, то осень тоже будет теплой и долгой. Если 28 августа на небе появилась радуга, то бабье лето будет длинным, а если идет дождь, то осень наступит рано и будет холодной и дождливой.
Иней на траве поутру — к ранней зиме. А много паутины — к сильным морозам и снегу. Зато если вода в озере или реке спокойная, то осень и зима будут теплыми и безветренными.
Екатерина Гура