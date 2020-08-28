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12:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 28 августа: определяем погоду на осень

С сегодняшнего дня начинается первое бабье лето

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Источник: AP 2020

28 августа православные христиане отмечают один из 12 главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. В народе этот день считался фактическим окончанием лета и началом осени, а также началом молодого бабьего лета.

По различным народным приметам можно определить, какой будет осень. Если с этого дня и до 11 сентября стоит сухая и теплая погода, то осень тоже будет теплой и долгой. Если 28 августа на небе появилась радуга, то бабье лето будет длинным, а если идет дождь, то осень наступит рано и будет холодной и дождливой.

Иней на траве поутру — к ранней зиме. А много паутины — к сильным морозам и снегу. Зато если вода в озере или реке спокойная, то осень и зима будут теплыми и безветренными.

Екатерина Гура

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