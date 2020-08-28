Огромный смерч напугал отдыхающих в Крыму (видео)
Похожее природное явление было замечено сразу в нескольких прибрежных районах.
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Похожее природное явление было замечено сразу в нескольких прибрежных районах.
Утром 28 августа жители и гости Евпатории могли наблюдать огромный водяной смерч, который образовался в Черном море недалеко от берега. Он был настолько большой, что его могли увидеть из своих окон даже жители отдаленных от моря районов.
Кроме того, в соцсетях появилось видео со смерчем, снятое в Сакском районе. В местных СМИ сообщили, что смерчи были замечены и в Черноморском районе.
Екатерина Гура