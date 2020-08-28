Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Конструктор-энтузиаст из Архангельска собирает вездеходы Артем Шубин начал собирать вездеходы около 12 лет назад
Фоторепортажи
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
8Извержение стратовулкана Синабунг
18:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Огромный смерч напугал отдыхающих в Крыму (видео)

Похожее природное явление было замечено сразу в нескольких прибрежных районах.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Утром 28 августа жители и гости Евпатории могли наблюдать огромный водяной смерч, который образовался в Черном море недалеко от берега. Он был настолько большой, что его могли увидеть из своих окон даже жители отдаленных от моря районов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, в соцсетях появилось видео со смерчем, снятое в Сакском районе. В местных СМИ сообщили, что смерчи были замечены и в Черноморском районе.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Почему полезно ходить пешком? Рассказываем, сколько нужно ходить в день, чтобы чувствовать себя на все сто.
Hi-Tech
Как выглядит секретный город советских подводников Следов истории в этом месте практически не осталось
Горячие темы на Авто
Что то будет.... 267
Теперь как в Швейцарии 179
Итоги августа. 170
Троллейбус жалко! 149
Кино
Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро Звезда «Дикого ангела» перевоплотилась в легендарную актрису перед камерой
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
История любви и ненависти 225
Ребёнок ест в детском саду только хлеб. 177
Москва и самокат 139
Выбираем женское имя 129
Леди
Как выглядят роскошные мужские торсы (фото) Сергей Лазарев, Олег Газманов и многие другие!
Новости партнеров
Отравление Навального организовано с целью объявить о преследованиях
Идеальный повод. В Сети раскрыли конечную цель инцидента с Навальным
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Соратники Навального назвали простых омских врачей подлецами
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»