Народные приметы на 29 августа: узнаем погоду в сентябре
День расскажет, будет ли осень дождливой.
День расскажет, будет ли осень дождливой.
29 августа наши предки наблюдали за природой, чтобы узнать погоду на осень и предстоящую зиму. Они подметили: если день жаркий, во второй половине сентября будет холодно и дождливо. И наоборот: если в этот день пройдет дождь с грозой — осень будет теплой, зима короткой, а весна ранней.
Если журавли потянулись на юг, зима будет ранней, уже на Покрову будет мороз.
Если рядом с месяцем образовался круг, то на следующий день пойдет дождь. Бледные звезды — к ясной и сухой погоде.