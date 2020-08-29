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10:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 29 августа: узнаем погоду в сентябре

День расскажет, будет ли осень дождливой.

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Источник: РИА "Новости"

29 августа наши предки наблюдали за природой, чтобы узнать погоду на осень и предстоящую зиму. Они подметили: если день жаркий, во второй половине сентября будет холодно и дождливо. И наоборот: если в этот день пройдет дождь с грозой — осень будет теплой, зима короткой, а весна ранней.

Если журавли потянулись на юг, зима будет ранней, уже на Покрову будет мороз.

Если рядом с месяцем образовался круг, то на следующий день пойдет дождь. Бледные звезды — к ясной и сухой погоде.

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