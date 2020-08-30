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01:06 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд: начало сентября будет аномально теплым в центре европейской части России

ТАСС, 30 августа. Первая пятидневка сентября в центре европейской части России будет аномально теплой. Температура будет выше климатической нормы на 2 градуса, сообщил ТАСС в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«Замечательная погода прогнозируется. Примерно на 2 градуса выше нормы в центре европейской части России будет. Температурный фон ожидается 19−23 градуса до субботы включительно. Кроме того, начиная со среды существенно растет давление, устанавливается антициклональный режим, а это значит, что без осадков», — сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, жителям ряда регионов европейской части России, в частности, москвичам, такое теплое начало сентября покажется прохладным после экстремально жаркого последнего дня лета.

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«Понедельник будет экстремально жарким. Температура будет выше значений самых теплых климатически дней, это 1 июля и 31 августа. На юге области, возможно, температура поднимется до 31 градуса. Конечно, это аномальное тепло будет ощущаться как похолодание», — поясняет метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что москвичей ждет аномально жаркий последний день лета, воздух прогреется до 30 градусов. В целом, сентябрь на европейской части России ожидается теплым: температура будет около и выше нормы, избытка осадков не прогнозируется.

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