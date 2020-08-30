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09:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 30 августа: ждать ли непогоды

В народе подметили: с конца августа уже понемногу опадают листья. Сначала их почти незаметно начинает сбрасывать береза, а за ней липа.

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Источник: Reuters

Птицы продолжают улетать на юг. Если журавлей уже не видно, на Покров день будет холодно.

Узнать погоду на ближайшие дни можно по ряду примет. Если солнце на восходе красное — к ветру. Туман и роса утром — к хорошей погоде. На закате небо затянулось облаками — непогода продлится какое-то время. Золотистый восход и закат — к теплым дням.

Если в этот день хорошая погода, то весна будет ранней и теплой.

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