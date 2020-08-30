Народные приметы на 30 августа: ждать ли непогоды
В народе подметили: с конца августа уже понемногу опадают листья. Сначала их почти незаметно начинает сбрасывать береза, а за ней липа.
В народе подметили: с конца августа уже понемногу опадают листья. Сначала их почти незаметно начинает сбрасывать береза, а за ней липа.
Птицы продолжают улетать на юг. Если журавлей уже не видно, на Покров день будет холодно.
Узнать погоду на ближайшие дни можно по ряду примет. Если солнце на восходе красное — к ветру. Туман и роса утром — к хорошей погоде. На закате небо затянулось облаками — непогода продлится
Если в этот день хорошая погода, то весна будет ранней и теплой.