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07:04 (мск), источник: РИА Новости

Климатолог предупредила россиян о грядущей «суровой зиме»

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова рассказала в беседе с Ura.ru, что грядущая зима с высокой вероятностью будет «суровой».

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Источник: РИА Новости

«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето», — отметила Пестрякова.

По ее мнению, холода окажутся серьезными, однако маловероятно, что они продлятся всю зиму.
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«Судя по долгим дождям, будут и оттепели. Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется», — указала климатолог.

Пестрякова добавила, что Гидрометцентр предварительно также заявляет о сильных морозах грядущей зимой, при этом прохладной окажется и осень.

Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин рассказал радио Sputnik, что осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем.

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