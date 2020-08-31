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11:20 (мск), источник: ТАСС Наука

Прогноз суровой зимы в России опровергли

Климатолог считает, что исходя из летней погоды нельзя предсказать, какой будет зима.

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Источник: AP 2020

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Погода уходящего лета не поможет в прогнозировании температуры предстоящей осени или зимы, между временами года нет такой зависимости. Об этом ТАСС рассказал замдиректора Института физики атмосферы РАН Владимир Семенов, комментируя прогноз своей коллеги о предстоящей суровой зиме в России.

Ранее климатолог Екатерина Пестрякова в комментарии для Ura.ru рассказала, что зима в этом году «с 90%-вероятностью» будет суровой, потому что лето было жарким.

Таких прогнозов делать нельзя, летние условия никак нам не помогают прогнозировать ни осень, ни зиму. С точностью на 90% мы делаем прогноз погоды на пять дней с помощью гидродинамических моделей. Статистический прогноз гораздо слабее, его оправдываемость 60−65%.
Владимир Семенов
замдиректора Института физики атмосферы РАН

По его словам, между временами года нет прямой или обратной зависимости по погоде. Наука не может за три месяца предсказывать с 90%- вероятностью суровую или, наоборот, теплую зиму, «это физически невозможно», отметил ученый.

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