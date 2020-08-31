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13:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 31 августа: прохладный день — к теплому сентябрю

О погоде также расскажут облака, звезды и лошади.

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Православная церковь 31 августа чтит память святых мучеников Флора и Лавра. В народе день получил название Лошадиный праздник (святые считаются покровителями лошадей и прочего домашнего скота). К этому времени обычно заканчивались все работы на полях, а лошадям устраивали «выходной» в благодарность за хорошую работу. В этот день они не принимали участие в скачках, их сытно кормили свежим сеном и овсом, купали и вплетали ленты в гривы.

Кстати, по поведению лошадей наши предки определяли и погоду на ближайшие дни.

Например, если лошадь фыркает и часто перебирает ногами, то скоро погода испортится. Если же животное ведет себя спокойно, то впереди ждут теплые дни.

Прогноз на ближайшее время можно сделать и с помощью других примет. Считается, что если 31 августа стоит жаркий и солнечный день, то скоро начнутся холода и дожди, а если день прохладный, то сентябрь, наоборот, будет теплым и ясным.

Красные звезды на восходе и низко плывущие облака — к дождю в ближайшие дни.

Екатерина Гура

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