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18:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

В испанских горах выпал первый снег (видео)

Такого подарка природы местные жители не ожидали.

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В конце августа в природном парке Посетс-Маладета, расположенном в Пиренеях на северо-востоке Испании внезапно выпал снег.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, температура воздуха там опустилась до минусовых отметок всего за сутки, а снегопад и вовсе стал большой неожиданностью.

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Резкое похолодание, сопровождающееся грозами, штормами и градом пришло в Испанию в последних числах августа. Даже на некоторых средиземноморских курортах температура ночью опускается до 13−15 градусов. Однако больше всего от холодного фронта страдают жители северных районов и центра страны.

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Екатерина Гура

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