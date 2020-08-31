В испанских горах выпал первый снег (видео)
Такого подарка природы местные жители не ожидали.
Такого подарка природы местные жители не ожидали.
В конце августа в природном парке
Как сообщают очевидцы в соцсетях, температура воздуха там опустилась до минусовых отметок всего за сутки, а снегопад и вовсе стал большой неожиданностью.
Резкое похолодание, сопровождающееся грозами, штормами и градом пришло в Испанию в последних числах августа. Даже на некоторых средиземноморских курортах температура ночью опускается до 13−15 градусов. Однако больше всего от холодного фронта страдают жители северных районов и центра страны.
Екатерина Гура