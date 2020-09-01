Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Японии нашли останки 1500 человек Захоронение нашли недалеко от центрального железнодорожного вокзала
Фоторепортажи
20Как тушат лесные пожары в России
16«Курск»: история одной трагедии
11:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Подтвержден худший сценарий климатической катастрофы

В настоящее время подтверждается самый худший сценарий катастрофического изменения климата из-за деятельности человека. К такому выводу пришли ученые Лидского университета в Великобритании и Датского метеорологического института, которые оценили темпы повышения уровня моря за последние 20 лет.

Источник: NASA

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Как построить новое Солнце
Что такое «токамак»

Согласно спутниковым данным, таяние льдов в Антарктиде начиная с 90-х годов XX века подняло уровень мирового океана на 7,2 миллиметра, а разрушение ледяного щита в Гренландии — еще на 10,6 миллиметра. Измерения показывают, что теперь уровень моря поднимается на 4 миллиметра ежегодно. По словам исследователей, таяние полярных льдов протекает быстрее, чем прогнозировалось, обгоняя климатические модели.

Ожидается, что в будущем вклад таяния одних только ледяных щитов в повышение уровня мирового океана составит дополнительные 17 сантиметров. Это приведет к увеличению частоты штормовых нагонов вдвое во многих крупнейших прибрежных городах мира.

До сих пор глобальный уровень океана повышался по большей части за счет механизма, называемого тепловым расширением, когда объем морской воды увеличивается по мере того, как она становится теплее. Но за последние пять лет таяние льда с ледяных щитов и горных ледников стало основной причиной повышения уровня моря.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин поставил Медведеву новую задачу
Доктор Мясников прокомментировал произошедшее с Навальным
Здоровье
Чедвик Боузман и еще 11 звезд, скрывавших смертельные болезни Кто из знаменитостей оставлял свои заболевания в тайне.
Hi-Tech
На Ямале нашли еще одну гигантскую воронку (фото) Земля покрывается дырами
Горячие темы на Авто
Прекрасное не так уж и далёко--- 133
Вопросы дня -(наступившего ) 117
Правильное питание. 104
А под Москвою ловятся лещи, водятся грибы... 78
Кино
Аверин, Джанабаева, Гришаева на съемках шоу «Три аккорда» Новый сезон популярного музыкального телепроекта стартует 13 сентября
Новости партнеров
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Пенсионерам назвали сумму единовременной выплаты. Скоро поступит на счета
Расследование дела Ефремова завершено. Окончательное обвинение
"Протесты - это госпереворот. Вы хотите как в 93-м?"
Gnezdo.ru
Полюбуйся, какими стали девочки Алсу: не узнать
В мае выплата пенсий изменится: указ Мишустина
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Валерия выложила кадры со свадьбы младшего сына
Леди
15 самых модных платьев на осень: как они выглядят (фото) Одна из главных вещей холодного времени года – теплое трикотажное платье. Мы нашли 15 моделей на любой вкус и бюджет.
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»