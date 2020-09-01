Ледниковых озер стало в полтора раза больше
Их количество резко выросло с 1990 года.
Их количество резко выросло с 1990 года.
Объем ледниковых озер увеличился на 50% за последние 30 лет, установили исследователи из из Университета Калгари в Канаде.
Ледниковые озера образуются в результате таяния ледников и
Для отслеживания этих процессов ученые использовали данные спутников Landsat с 1990 года для всех континентов, кроме Антарктиды. Их работа опубликована в журнале Nature Climate Change. Она поможет оценить потенциальные опасности для людей, флоры и фауны
«Мы знаем, что не вся талая вода сразу попадает в океаны», — сказал ведущий автор исследования Дэн Шугар. «Но до сих пор не было данных, позволяющих оценить, сколько запасов хранится в озерах или грунтовых водах», — отметил он.
По оценкам исследования, нынешние объемы ледниковых озер составляют около 156 кубических километров воды, что эквивалентно примерно одной трети объема озера Эри.
Шугар отмечает, что вода ледниковых озер вносит относительно небольшой вклад в повышение уровня Мирового океана, но такие озера нестабильны.
«Это проблема для многих частей мира, где люди живут ниже по течению от этих опасных озер, в основном в Андах и в таких местах, как Бутан и Непал, где эти наводнения могут привести к разрушениям», — говорит Шугар.
Анна Лысенко