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12:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ледниковых озер стало в полтора раза больше

Их количество резко выросло с 1990 года.

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Источник: Planetary Science Institute/Jeffrey S. Kargel

Объем ледниковых озер увеличился на 50% за последние 30 лет, установили исследователи из из Университета Калгари в Канаде.

Ледниковые озера образуются в результате таяния ледников и снежно-фирновой толщи, перекрывающей ледник выше границы питания. Из-за изменения климата ледники тают и отступают все быстрее.

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Для отслеживания этих процессов ученые использовали данные спутников Landsat с 1990 года для всех континентов, кроме Антарктиды. Их работа опубликована в журнале Nature Climate Change. Она поможет оценить потенциальные опасности для людей, флоры и фауны из-за этих часто нестабильных озер.

«Мы знаем, что не вся талая вода сразу попадает в океаны», — сказал ведущий автор исследования Дэн Шугар. «Но до сих пор не было данных, позволяющих оценить, сколько запасов хранится в озерах или грунтовых водах», — отметил он.

По оценкам исследования, нынешние объемы ледниковых озер составляют около 156 кубических километров воды, что эквивалентно примерно одной трети объема озера Эри.

Шугар отмечает, что вода ледниковых озер вносит относительно небольшой вклад в повышение уровня Мирового океана, но такие озера нестабильны. Из-за прорывов они могут приводить к наводнениям, разрушению инфраструктуры, гибели людей и животных. Например, в мае 2020 года наводнение, вызванное прорывом ледникового озера, затронуло долину Хунза в Пакистане.

«Это проблема для многих частей мира, где люди живут ниже по течению от этих опасных озер, в основном в Андах и в таких местах, как Бутан и Непал, где эти наводнения могут привести к разрушениям», — говорит Шугар.

Анна Лысенко

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