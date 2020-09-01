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16:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Лето в Швейцарии закончилось снегопадом (фото)

Зима подкралась незаметно.

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31 августа, в последний летний день, на перевале Большой Сен-Бернар в Швейцарии выпал первый снег. Несмотря на то, что перевал является третьей по высоте высокогорной дорогой в стране, так рано к зимним осадкам здесь были не готовы.

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Многочисленные свидетели летнего снега публиковали в соцсетях фотографии метели и сугробов и выражали надежду, что скоро все это растает, и теплая погода задержится в регионе подольше. Кстати, снег начал таять уже 1 сентября, так что, вполне возможно, местные жители и туристы все еще смогут насладиться зеленью и хорошими деньками.

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Екатерина Гура

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