Лето в Швейцарии закончилось снегопадом (фото)
Зима подкралась незаметно.
Зима подкралась незаметно.
31 августа, в последний летний день, на перевале Большой
Многочисленные свидетели летнего снега публиковали в соцсетях фотографии метели и сугробов и выражали надежду, что скоро все это растает, и теплая погода задержится в регионе подольше. Кстати, снег начал таять уже 1 сентября, так что, вполне возможно, местные жители и туристы все еще смогут насладиться зеленью и хорошими деньками.
Екатерина Гура