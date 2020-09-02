Редкое зрелище: Исландию без облаков показали из космоса
На снимке видны ледники и яркая зелень.
На снимке видны ледники и яркая зелень.
Спутнику миссии Copernicus Sentinel-3 удалось поймать редкий момент, когда над Исландией не было ни одного облака. Из космоса безоблачная Исландия кажется яркой и разноцветной.
Большая белая область на снимке — это самый большой европейский ледник Ватнайёкюдль. Круглое белое пятно в центре — Хофсйёкюдль, третий по площади ледник в Исландии, а также крупнейший активный вулкан на острове. Вытянутая белая область к западу от него — это Лаунгйёкюдль, второй по величине ледник в стране.
В верхнем левом углу изображения можно увидеть несколько вихрей морского льда у побережья Гренландии.
Анна Лысенко