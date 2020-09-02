Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Татуировки пережившим COVID-19 Мексиканский татуировщик Оми Дебуа делает бесплатные татуировки выжившим после COVID-19
Фоторепортажи
11Названы лучшие орнитологические фото года
2285-летняя история московского троллейбуса
10:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Редкое зрелище: Исландию без облаков показали из космоса

На снимке видны ледники и яркая зелень.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: ESA

Спутнику миссии Copernicus Sentinel-3 удалось поймать редкий момент, когда над Исландией не было ни одного облака. Из космоса безоблачная Исландия кажется яркой и разноцветной.

Большая белая область на снимке — это самый большой европейский ледник Ватнайёкюдль. Круглое белое пятно в центре — Хофсйёкюдль, третий по площади ледник в Исландии, а также крупнейший активный вулкан на острове. Вытянутая белая область к западу от него — это Лаунгйёкюдль, второй по величине ледник в стране.

В верхнем левом углу изображения можно увидеть несколько вихрей морского льда у побережья Гренландии.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Чем опасна передозировка витамина D: симптомы и лечение В России практически всем в той или иной степени не хватает «витамина солнца». Однако восполнять его нужно с умом. Рассказываем, чем опасна передозировка витамина D.
Hi-Tech
Неожиданно. Bluetooth признали опасным Если не выключать Bluetooth, можно не только быстрее разрядить телефон
Кино
Ивлеева показала себя в купальнике на съемках «Орла и решки» Ранее зрители вернули звезду в шоу, поддержав флешмоб в сети
Новости партнеров
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Расследование дела Ефремова завершено. Окончательное обвинение
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Ефремову утвердили окончательное обвинение
Популярные темы на «Детях»
Не знаю как назвать тему 358
Клевета 273
А вы бы вернули деньги или ? 152
Ковидные ограничения в детских садах, Москва 142
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»