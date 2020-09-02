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17:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Канаде сфотографировали «радуги лепреконов»

Красивое зрелище.

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Фотограф и охотница за штормами Шеннон Билески из Канады поймала в объектив по-настоящему сказочную картину.

После грозы на глазах у девушки появились сразу две радуги, которые словно застряли в невероятно красивом золотом облаке.

«Желаю, чтобы там, где заканчиваются эти закатные радуги, каждый обнаружил горшочки золота», — пошутила девушка. Согласно ирландской легенде, хорошо известной во всех англоязычных странах, там, где радуга упирается в землю, спрятано золото. Но забрать его непросто, ведь горшочек с монетами охраняет лепрекон.

Анна Лысенко

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