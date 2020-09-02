Wishing everyone the pots of gold at the end of these #sunset rainbows! #mbstorm #Beat2020 #FindYourBeauty pic.twitter.com/tcGh9DBChr— Shannon Bileski☈ (@shannbil) September 2, 2020
В Канаде сфотографировали «радуги лепреконов»
Красивое зрелище.
Красивое зрелище.
Фотограф и охотница за штормами Шеннон Билески из Канады поймала в объектив
После грозы на глазах у девушки появились сразу две радуги, которые словно застряли в невероятно красивом золотом облаке.
«Желаю, чтобы там, где заканчиваются эти закатные радуги, каждый обнаружил горшочки золота», — пошутила девушка. Согласно ирландской легенде, хорошо известной во всех англоязычных странах, там, где радуга упирается в землю, спрятано золото. Но забрать его непросто, ведь горшочек с монетами охраняет лепрекон.
Анна Лысенко