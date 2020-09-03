Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Самые большие сложности, вызванные погодными условиями, будут наблюдаться на
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Самые большие сложности, вызванные погодными условиями, будут наблюдаться на
«Самый проблемный регион — это
Он уточнил, что океанические волны будут «запирать» естественный сток речных вод. Такая ситуация бывает в
Вильфанд отметил, что Приморское управление Гидрометцентра выпустило предупреждение, что скорость ветра на мысах в районе Японского моря будет превышать 35 метров в секунду, а ближе к Японии ветер будет достигать 50−60 метров в секунду.
«Наиболее сложная ситуация — до 3 сентября, потом будет небольшое улучшение, но ненадолго, потому что потом следующий тайфун на подходе», — сказал Вильфанд.