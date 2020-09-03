Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 2 сентябряСоглашение о строительстве МКС, основание министерства финансов в США и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
11Названы лучшие орнитологические фото года
8Самый яркий звездопад года
01:31 (мск), источник: РИА Новости

Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Самые большие сложности, вызванные погодными условиями, будут наблюдаться на юго-востоке России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Источник: РИА Новости

«Самый проблемный регион — это юго-восток нашей страны — Амурская область, Еврейская автономная область, юг Хабаровского края и Приморье. Регенерации тайфуна (восстановления тайфуна) приведет к тому, что в Японском море будут сильнейшие ветры, и волны будут достигать 7−8−9 метров. Это просто штормовая погода по Айвазовскому. За счет восточных и юго-восточных ветров будет идти нагонная волна с Японского моря на континент. Уровень воды будет повышаться даже в портах. Мощная волна будет повышать уровень даже там», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что океанические волны будут «запирать» естественный сток речных вод. Такая ситуация бывает в Санкт-Петербурге, когда воды Балтийского моря не дают стоку воды из Невы.

Вильфанд отметил, что Приморское управление Гидрометцентра выпустило предупреждение, что скорость ветра на мысах в районе Японского моря будет превышать 35 метров в секунду, а ближе к Японии ветер будет достигать 50−60 метров в секунду.

«Наиболее сложная ситуация — до 3 сентября, потом будет небольшое улучшение, но ненадолго, потому что потом следующий тайфун на подходе», — сказал Вильфанд.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
'Никогда не видел перед собой чудовища'. Депардье рассказал о Путине
Здоровье
Назван гриб, помогающий бороться с онкологией Особенно он популярен в Японии.
Hi-Tech
Intel представила новое поколение процессоров Первые массовые чипы компании на 10-нанометровом техпроцессе
Горячие темы на Авто
Правильное питание. 120
Мнение --(личное ) 115
Надо что то решать --терпеть её уже надоело-- 99
А под Москвою ловятся лещи, водятся грибы... 81
Кино
Жена Смехова показала кадры с последних съемок Печерниковой Звезда фильма «Доживем до понедельника» скончалась на 75-м году жизни
Новости партнеров
Омские врачи рассказали, как спасали Навального и что за это получили
Расследование дела Ефремова завершено. Окончательное обвинение
Немецкие врачи Навального ранее прославились нужным диагнозом Ющенко
"Протесты - это госпереворот. Вы хотите как в 93-м?"
Дети
Пугачева отвела детей в школу: как это выглядело В России отмечается День знаний
Леди
В моду резко ворвались слаксы: что это такое и как носить (фото) Стилист Ксения Ионова предлагает расширить горизонты и не носить одно и то же. Читай обзор самых актуальных брюк.
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»