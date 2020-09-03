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09:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 3 сентября: определяем погоду на осень

Ясная погода — к теплому сентябрю

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Источник: AP 2020

Православные христиане 3 сентября вспоминают святого Фаддея. В народе в этот день было принято убирать лен, а также делать заготовки на зиму.

По сегодняшней погоде можно определить, какой будет осень. Если на улице стоит хорошая и солнечная погода, то до конца сентября будет тепло и сухо.

Если дует северный ветер, то будет похолодание, южный — потепление, восточный — солнечно, а западный — к дождям.

Кстати, если на небе звезды видны плохо, то снег в этом году выпадет рано. А если на дубе много желудей, то на Рождество будут большие сугробы.

Екатерина Гура

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