Народные приметы на 3 сентября: определяем погоду на осень
Ясная погода — к теплому сентябрю
Ясная погода — к теплому сентябрю
Православные христиане 3 сентября вспоминают святого Фаддея. В народе в этот день было принято убирать лен, а также делать заготовки на зиму.
По сегодняшней погоде можно определить, какой будет осень. Если на улице стоит хорошая и солнечная погода, то до конца сентября будет тепло и сухо.
Кстати, если на небе звезды видны плохо, то снег в этом году выпадет рано. А если на дубе много желудей, то на Рождество будут большие сугробы.
Екатерина Гура