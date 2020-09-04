Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в ряде регионов

«На юге европейской территории жара просто невыносимая, причем уже на юге Центрального федерального округа: Белгородская, Курская, Воронежская области — там 35−37 градусов. В Краснодарской области, Адыгее прогнозируется до 39 градусов», — рассказал господин Вильфанд. Также высокая температура ожидается в Сочи и Симферополе — до 37°.
По словам синоптика, жара связана с антициклональным режимом на европейской части России. В восточной части низкие температура за счет северных ветров, на остальной же территории температура выше нормы либо на 2−4°, либо на 5−6 °, сказал он.
Ранее глава Гидрометцентра сообщил, что на востоке европейской части России ожидаются заморозки. Похолодание ожидается на юге Сибири, на северо-востоке Поволжья, на Урале и в Карелии.