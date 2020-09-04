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09:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в ряде регионов

В южной части европейской части России в ближайшие дни ожидается сильная жара, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура будет превышать климатическую норму на 2−6°.

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Источник: РИА "Новости"

«На юге европейской территории жара просто невыносимая, причем уже на юге Центрального федерального округа: Белгородская, Курская, Воронежская области — там 35−37 градусов. В Краснодарской области, Адыгее прогнозируется до 39 градусов», — рассказал господин Вильфанд. Также высокая температура ожидается в Сочи и Симферополе — до 37°.

По словам синоптика, жара связана с антициклональным режимом на европейской части России. В восточной части низкие температура за счет северных ветров, на остальной же территории температура выше нормы либо на 2−4°, либо на 5−6 °, сказал он.

Ранее глава Гидрометцентра сообщил, что на востоке европейской части России ожидаются заморозки. Похолодание ожидается на юге Сибири, на северо-востоке Поволжья, на Урале и в Карелии.

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