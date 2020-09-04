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09:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 4 сентября: солнечный день — к теплому сентябрю

Облачность на закате — к дождям

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Источник: CC0/Hans

В церковном календаре 4 сентября отмечен днем памяти мученика Агафоника Никомидийского. На Руси верили, что святой защищает урожай зерна от нечистой силы.

В этот день было принято делать прогнозы погоды на предстоящую осень. Считалось, если на Агафона солнечно и тепло, то такая же погода будет и до конца сентября.

Гром 4 сентября предвещает теплую и снежную зиму. Если уродилось много орехов, а грибов мало, то зима будет ранняя и холодная.

Пасмурное утро — к солнечной погоде в ближайшие дни. Но если на закате небо затянуто облаками, то следует готовиться к ухудшению погоды.

Екатерина Гура

Gnezdo.ru
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