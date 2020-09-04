Погодные приметы на 4 сентября: солнечный день — к теплому сентябрю
Облачность на закате — к дождям
Облачность на закате — к дождям
В церковном календаре 4 сентября отмечен днем памяти мученика Агафоника Никомидийского. На Руси верили, что святой защищает урожай зерна от нечистой силы.
В этот день было принято делать прогнозы погоды на предстоящую осень. Считалось, если на Агафона солнечно и тепло, то такая же погода будет и до конца сентября.
Гром 4 сентября предвещает теплую и снежную зиму. Если уродилось много орехов, а грибов мало, то зима будет ранняя и холодная.
Пасмурное утро — к солнечной погоде в ближайшие дни. Но если на закате небо затянуто облаками, то следует готовиться к ухудшению погоды.
Екатерина Гура