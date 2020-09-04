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14:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые: В Беринговом море исчезнет лед

Его площадь сократилась до минимума в последние годы.

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Источник: AP 2020

Берингово море, самое большое из дальневосточных морей, омывающих берега России, в ближайшем будущем перестанет замерзать, заявили ученые в исследовании, опубликованном в Science Advances.

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Площадь льдов в Беринговом море сократилась до минимума за последние 5,5 тысяч лет. Зимой 2018 года показатели уровня льда здесь упали вдвое по сравнению с данными сорокалетней давности. В 2019 году ситуация повторилась.

«Должны признать, что в ближайшее время лед на Беринговом море зимой исчезнет», — сказала Мириам Джонс, одна из авторов исследования.

Команда измеряла долю изотопов кислорода в образцах торфа с острова святого Матфея и смогла реконструировать климат региона за последние пять с половиной тысяч лет. Как оказалось, уровни льда за 2018 и 2019 годы были минимальными.

Сокращение площадей, замерзающих зимой, ученые объясняют глобальным потеплением.

Ранее исследователи из Британской антарктической службы заявили, что в летний период морской лед в Арктике может полностью исчезнуть уже через 15 лет.

Анна Лысенко

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