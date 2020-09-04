Ученые: В Беринговом море исчезнет лед
Его площадь сократилась до минимума в последние годы.
Его площадь сократилась до минимума в последние годы.
Берингово море, самое большое из дальневосточных морей, омывающих берега России, в ближайшем будущем перестанет замерзать, заявили ученые в исследовании, опубликованном в Science Advances.
Площадь льдов в Беринговом море сократилась до минимума за последние 5,5 тысяч лет. Зимой 2018 года показатели уровня льда здесь упали вдвое по сравнению с данными сорокалетней давности. В 2019 году ситуация повторилась.
«Должны признать, что в ближайшее время лед на Беринговом море зимой исчезнет», — сказала Мириам Джонс, одна из авторов исследования.
Команда измеряла долю изотопов кислорода в образцах торфа с острова святого Матфея и смогла реконструировать климат региона за последние пять с половиной тысяч лет. Как оказалось, уровни льда за 2018 и 2019 годы были минимальными.
Сокращение площадей, замерзающих зимой, ученые объясняют глобальным потеплением.
Ранее исследователи из Британской антарктической службы заявили, что в летний период морской лед в Арктике может полностью исчезнуть уже через 15 лет.
Анна Лысенко