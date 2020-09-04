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17:21 (мск), источник: Life.ru

Ураган во Владивостоке уничтожил уникальный стеклянный пляж

Таким как прежде это любимое место туристов уже не станет.

Во Владивостоке супертайфун «Майсак» уничтожил уникальный пляж в бухте Стеклянной. На побережье остались лишь мелкая галька и песчаный нанос, пишет «Комсомольская правда».

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Штормовые волны смыли часть стекла, украшавшего пляж. Другая его часть оказалась глубоко закопана в песок. Со временем побережье может восстановиться, однако в первозданный вид оно уже не вернётся.

Специалисты прогнозировали исчезновение стеклянного пляжа лишь через 10−20 лет. Причиной они называли чрезмерную жадность туристов, которые, несмотря на запрет, увозили стекло из бухты. Сейчас единственный аналог владивостокскому стеклянному пляжу находится в национальном парке Маккеррихер в Калифорнии.

Сообщается также, что ураган унёс с мыса Тобизина старый навигационный маяк. Он считался одной из главных достопримечательностей Приморья.

Напомним, тайфун «Майсак» обрушился на Приморье в четверг, 3 сентября. От стихии пострадало более 50 человек, трое погибли.

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