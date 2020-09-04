Ураган во Владивостоке уничтожил уникальный стеклянный пляж
Таким как прежде это любимое место туристов уже не станет.
Таким как прежде это любимое место туристов уже не станет.
Во Владивостоке супертайфун «Майсак» уничтожил уникальный пляж в бухте Стеклянной. На побережье остались лишь мелкая галька и песчаный нанос, пишет «Комсомольская правда».
Штормовые волны смыли часть стекла, украшавшего пляж. Другая его часть оказалась глубоко закопана в песок. Со временем побережье может восстановиться, однако в первозданный вид оно уже не вернётся.
Специалисты прогнозировали исчезновение стеклянного пляжа лишь через 10−20 лет. Причиной они называли чрезмерную жадность туристов, которые, несмотря на запрет, увозили стекло из бухты. Сейчас единственный аналог владивостокскому стеклянному пляжу находится в национальном парке Маккеррихер в Калифорнии.
Сообщается также, что ураган унёс с мыса Тобизина старый навигационный маяк. Он считался одной из главных достопримечательностей Приморья.
Напомним, тайфун «Майсак» обрушился на Приморье в четверг, 3 сентября. От стихии пострадало более 50 человек, трое погибли.