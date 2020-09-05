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09:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 5 сентября: делаем прогнозы на осень и зиму

И запасаемся брусникой.

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Источник: Агентство «Москва»

5 сентября (23 августа по старому стилю) христиане вспоминают священномученика Луппа Солунского. В народе день называли Лупп Брусничник, ведь к этому времени поспевает брусника. Женщины и дети отправлялись в лес с корзинками, чтобы запастись витаминной ягодой.

Крестьяне наблюдали за погодой, чтобы узнать, будут ли осень и зима холодными. Если журавли уже улетели на юг, зима будет ранней. По утрам все еще тепло — вся осень будет теплая. Грозы еще бывают — осень будет мягкой, а зима морозной.

Птицы летят быстро и в полете не издают никаких звуков — к непогоде. Вечером на землю опустился густой туман — погода на следующий день улучшится.

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