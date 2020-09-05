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14:02 (мск), источник: Московский комсомолец

В Приморье тайфун выбросил на берег арестованный северокорейский траулер

Самый мощный за последние полвека тайфун «Майсак» сорвал с якоря и выбросил на мель недалеко от Находки северокорейский рыболовный траулер.

Судно из КНДР было арестовано за браконьерство российскими пограничниками и стояло в городском порту. На берегу корабля находится 12 человек экипажа. Видео опубликовано на YouTube пользователем Хитрый кот.

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