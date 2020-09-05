Спутник сфотографировал супертайфун, который затронет Приморье
Через 2 дня он выйдет на берег в Южной Корее.
Через 2 дня он выйдет на берег в Южной Корее.
Тайфун «Хайшен» над Филиппинским морем успел превратиться в супертайфун, сообщает американский Центр космических полетов имени Годдарда.
Снимки супертайфуна возле Корейского полуострова получил метеорологический спутник Suomi NPP, пролетев над ним 4 сентября.
Шторм составляет не менее 450 морских миль (больше 833 км) в диаметре. Максимальная скорость ветра достигает 250 км в час. Ожидается, что в выходные ветер усилится до 259 км в час, что соответствует урагану 5 категории.
По прогнозам, «Хайшен» пройдет к западу от японского острова Кюсю и через 2 дня выйдет на берег в Южной Корее. Приморский гидрометцентр предупредил, что супертайфун пройдет недалеко от западных границ Приморского края.
Ранее в Приморье другой тайфун «Майсак» сорвал с якоря и выбросил на мель недалеко от Находки северокорейский рыболовный траулер.
Анна Лысенко