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15:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Спутник сфотографировал супертайфун, который затронет Приморье

Через 2 дня он выйдет на берег в Южной Корее.

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Источник: NASA

Тайфун «Хайшен» над Филиппинским морем успел превратиться в супертайфун, сообщает американский Центр космических полетов имени Годдарда.

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Снимки супертайфуна возле Корейского полуострова получил метеорологический спутник Suomi NPP, пролетев над ним 4 сентября.

Шторм составляет не менее 450 морских миль (больше 833 км) в диаметре. Максимальная скорость ветра достигает 250 км в час. Ожидается, что в выходные ветер усилится до 259 км в час, что соответствует урагану 5 категории.

По прогнозам, «Хайшен» пройдет к западу от японского острова Кюсю и через 2 дня выйдет на берег в Южной Корее. Приморский гидрометцентр предупредил, что супертайфун пройдет недалеко от западных границ Приморского края.

Ранее в Приморье другой тайфун «Майсак» сорвал с якоря и выбросил на мель недалеко от Находки северокорейский рыболовный траулер.

Анна Лысенко

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