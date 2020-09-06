На Приморье надвигается новый тайфун «Хайшен»
Синоптики предупреждают, что он движется быстрее изначального прогноза.
Синоптики предупреждают, что он движется быстрее изначального прогноза.
Новый тайфун «Хайшен» надвигается на Приморский край и должен прибыть в регион
Дополнительные группировки сил и средств готовы и уже выдвинулись в районы края: Уссурийск, Хасанский, Шкотовский, Октябрьский районы, а также другие территории, где прогнозируется наибольший удар стихии.
Губернатор региона Олег Кожемяко призвал глав районов и профильных ведомств направить все силы на подготовку к стихии для минимизации ущерба.
— Для разбора завалов и возможной организации лодочных переправ есть все необходимые плавсредства, по всем ключевым, более уязвимым районам у нас группировки расставлены, — уточнил начальник ГУ МЧС России по региону Роман Чурсин.
Тайфун «Хайшен» зайдёт в регион утром 7 сентября и начнёт оказывать влияние на территорию Хасанского района.
— Ухудшение погоды ожидается уже в понедельник днём. Дождь и ветер могут начаться днём, в ночь на 8 сентября будут сохраняться, — приводит РИА «Новости» слова
Ночью 8 сентября по заливу Петра Великого, а также югу района Поворотный — Золотой ожидается высота волн до четырёх метров, подъём уровня моря в портах южного побережья достигнет критических отметок.
Идти тайфун будет на юг и
Чулков добавил, что «Хайшен» будет слабее, чем тайфун «Майсак», прошедший в регионе в начале сентября. Он унёс жизни трёх человек, ещё 55 пострадали.