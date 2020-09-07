Вильфанд рассказал о похолодании в России

«В центре Европейской России значительное изменение погоды. В понедельник будет теплый, даже жаркий воздух с юго-востока и солнца не будет. Теплынь. Со вторника начнется настоящая осень: резкое изменение ветровых потоков, придут северные воздушные массы. Понижение температуры ожидается градусов на 7−8. В понедельник 23−25 градусов, а потом уже 17−18 градусов, потом каждый день примерно на один градус будет становиться холоднее, к концу недели будет максимальное значение 15 градусов, а местами температура будет ниже 10-градусной отметки. И все равно это значение остается выше нормы. Хочу уточнить, что именно таким должен быть сентябрь», — сказал Вильфанд.
Он также отметил, что наиболее заметное понижение температуры ждет Приволжский федеральный округ, там будет доходить до заморозков: 7−9 числа температура будет -2−4 градуса.
«Жаркая, даже летняя погода на юге Европейской территории продолжается, но в Краснодарском крае очень интенсивные осадки и в Ростовской области тоже. Жаркая погода (выше 30 градусов) и фрагментарные осадки. Такая ситуация также наблюдается на Черноморском побережье», — сказал ученый.
Вильфанд предупредил, что очередной тайфун начнет оказывать влияние на приморское побережье.
«В Приморье будет отмечаться сильный ветер: выше 30 метров в секунду. Это ураганный ветер. И это приведет к тому, что поднимутся волны вдоль берегов Приморского края, которые вообще-то хорошо защищены. Ожидаются волны 3−4 метра. Виной этому будет тайфун, приходящий из Китая. В Японском море будет штормовая погода — волны восемь метров», — сказал Вильфанд.