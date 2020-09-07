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12:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 7 сентября: смотрим на падающие листья

По тому, как они ложатся на землю, можно определить, какая погода будет в ближайшие дни.

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Источник: @timothyeberly

7 сентября православная церковь почитает память святого Тита, которого в народе прозвали Тит Листопадник, так как в эту пору деревья уже начинают сбрасывать листву.

Кстати, по тому, как падают листья сегодня можно узнать погоду на ближайшее время. Если они ложаться на землю «лицом» вверх, то скоро придет похолодание, а зима в этом году будет суровая. Если же листья падают «лицом» вниз, то теплая погода будет стоять еще долго.

Сделать прогноз можно и понаблюдав за перелетными птицами.

Если стайки садятся передохнуть на землю, то в ближайшие дни будет тепло, а если местом отдыха птицы выбирают крыши домов или деревья, то стоит готовиться к ухудшению погоды.

Если вороны много каркают, то скоро пойдет дождь. А если он начнется в первой половине дня, то будет идти и весь следующий день. А вот обильный урожай грибов обещает затяжную зиму.

Екатерина Гура

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