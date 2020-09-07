Ночная гроза в Италии сопровождалась смерчем (фото)
Невероятное зрелище разгула стихии.
Невероятное зрелище разгула стихии.
В итальянском городе Генуя в ночь на 7 сентября прошла сильная гроза, которая сопровождалась водяным смерчем.
Жители и гости города могли с разных точек наблюдать невероятное природное шоу. В соцсетях появились снимки многочисленных молний, которые освещали черное грозовое небо, а рядом с ними виднелся и огромный смерч. К счастью, до берега он так и не дошел, зато успел порядком напугать свидетелей этой природной стихии.
Екатерина Гура