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14:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ночная гроза в Италии сопровождалась смерчем (фото)

Невероятное зрелище разгула стихии.

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В итальянском городе Генуя в ночь на 7 сентября прошла сильная гроза, которая сопровождалась водяным смерчем.

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Жители и гости города могли с разных точек наблюдать невероятное природное шоу. В соцсетях появились снимки многочисленных молний, которые освещали черное грозовое небо, а рядом с ними виднелся и огромный смерч. К счастью, до берега он так и не дошел, зато успел порядком напугать свидетелей этой природной стихии.

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Екатерина Гура

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Gnezdo.ru
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