Запад США засыпало снегом (фото)
От жаркого лета до холодной зимы за одни сутки.
От жаркого лета до холодной зимы за одни сутки.
Пока в Калифорнии продолжают бушевать лесные пожары, в западных штатах внезапно началась зима. За сутки температура воздуха в некоторых районах опустилась более чем на 20 градусов и выпал первый снег.
Внезапное похолодание пришло в штаты Колорадо, Вайоминг и Южная Дакота, и, если жители высокогорных населенных пунктов к снегу в сентябре отнеслись привычно, то в крупных городах это природное явление вызвало удивление.
В соцсетях появились фото и видео сугробов и метели, а местные жители выразили надежду, что тепло еще вернется в их города.
Екатерина Гура