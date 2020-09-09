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14:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Запад США засыпало снегом (фото)

От жаркого лета до холодной зимы за одни сутки.

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Пока в Калифорнии продолжают бушевать лесные пожары, в западных штатах внезапно началась зима. За сутки температура воздуха в некоторых районах опустилась более чем на 20 градусов и выпал первый снег.

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Внезапное похолодание пришло в штаты Колорадо, Вайоминг и Южная Дакота, и, если жители высокогорных населенных пунктов к снегу в сентябре отнеслись привычно, то в крупных городах это природное явление вызвало удивление.

В соцсетях появились фото и видео сугробов и метели, а местные жители выразили надежду, что тепло еще вернется в их города.

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Екатерина Гура

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