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18:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Внезапный ливень во Франции «утопил» автомобили в четырехметровой луже

Неожиданный «сюрприз» погоды.

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Французские СМИ сообщают о необычном ливне, который обрушился на город Мирамас на Лазурном Берегу.

Стена дождя висела над городом не больше 15 минут, а затем исчезла так же внезапно, как и появилась. Вот только городские ливневки не успели справиться с необычно большим потоком осадков.

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Вода затопила пространство под одним из городских мостов. Здесь образовалась «лужа» глубиной почти четыре метра. В ловушке оказались два автомобиля, один из который принадлежит полиции.

Полицейские смогли выбраться из затопленного авто и помогли спастись пассажиру второго автомобиля.

Анна Лысенко

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