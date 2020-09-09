Внезапный ливень во Франции «утопил» автомобили в четырехметровой луже
Неожиданный «сюрприз» погоды.
Неожиданный «сюрприз» погоды.
Французские СМИ сообщают о необычном ливне, который обрушился на город Мирамас на Лазурном Берегу.
Стена дождя висела над городом не больше 15 минут, а затем исчезла так же внезапно, как и появилась. Вот только городские ливневки не успели справиться с необычно большим потоком осадков.
Вода затопила пространство под одним из городских мостов. Здесь образовалась «лужа» глубиной почти четыре метра. В ловушке оказались два автомобиля, один из который принадлежит полиции.
Полицейские смогли выбраться из затопленного авто и помогли спастись пассажиру второго автомобиля.
Анна Лысенко