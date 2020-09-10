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12:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 10 сентября: дождь — к теплой осени

О погоде также расскажут деревья и перелетные птицы.

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Источник: Reuters

В православном календаре 10 сентября значится днем памяти преподобных Моисея Мурина, Саввы Крыпецкого и Анны Пророчицы. К этому дню обычно завершался посев озимой пшеницы и начинались осенние ярмарки.

Что касается погоды, то ее наши предки определяли по различным народным приметам. Например, если день стоит сухой, то осень будет долгой, а зима наступит поздно, а если идет дождь, то в ближайшие недели будет стоять солнечная и теплая погода.

Красное небо на закате — к ненастной погоде.

Если гуси и журавли еще не улетели в теплые края, то это предвещает позднюю и теплую зиму.

На березе листья желтеют от макушки — весна будет ранней, а если снизу — поздней.

Можно обратить внимание и на рябину. Если ягод много, то осень будет дождливая, мало — сухая. Кроме того, обилие плодов говорит и о дождливом лете в следующем году.

Екатерина Гура

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