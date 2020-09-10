Погодные приметы на 10 сентября: дождь — к теплой осени
О погоде также расскажут деревья и перелетные птицы.
О погоде также расскажут деревья и перелетные птицы.
В православном календаре 10 сентября значится днем памяти преподобных Моисея Мурина, Саввы Крыпецкого и Анны Пророчицы. К этому дню обычно завершался посев озимой пшеницы и начинались осенние ярмарки.
Что касается погоды, то ее наши предки определяли по различным народным приметам. Например, если день стоит сухой, то осень будет долгой, а зима наступит поздно, а если идет дождь, то в ближайшие недели будет стоять солнечная и теплая погода.
Красное небо на закате — к ненастной погоде.
На березе листья желтеют от макушки — весна будет ранней, а если снизу — поздней.
Можно обратить внимание и на рябину. Если ягод много, то осень будет дождливая, мало — сухая. Кроме того, обилие плодов говорит и о дождливом лете в следующем году.
Екатерина Гура