Ученые узнали, почему «ледник Судного дня» тает так быстро
Если он полностью растает, уровень Мирового океана вырастет на 64 см.
Если он полностью растает, уровень Мирового океана вырастет на 64 см.
Под ледником Туэйтса в Западной Антарктиде обнаружены глубокие каналы, которые ускоряют его таяние.
Такое открытие сделали ученые из International Thwaites Glacier Collaboration, составив карту морского дна, сообщает CNN.
Ледник Туэйтса площадью немного меньше Великобритании и толщиной 4 км еще называют «ледником Судного дня». Дело в том, что если он полностью растает, уровень Мирового океана вырастет на 64 см, что приведет к затоплению многих прибрежных регионов по всей планете. За последние три десятилетия скорость таяния льда Туэйтса увеличилась более чем в пять раз.
Ученые обнаружили, что полости, скрытые под шельфовым ледником, являются зоной, где теплая океанская вода активно размывает лед. Некоторые из них достигают 800 метров в длину. К тому же оказалось, что дно ледника опускается, а значит, и увеличивается площадь, омываемая теплой водой океана. В итоге ледник тает еще быстрее.
По словам ученых, не существует доступных способов справиться с пустотами под ледником, чтобы замедлить его таяние. Усилия следует направить на борьбу с глобальным потеплением.
Анна Лысенко