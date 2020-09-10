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14:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые узнали, почему «ледник Судного дня» тает так быстро

Если он полностью растает, уровень Мирового океана вырастет на 64 см.

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Под ледником Туэйтса в Западной Антарктиде обнаружены глубокие каналы, которые ускоряют его таяние.

Такое открытие сделали ученые из International Thwaites Glacier Collaboration, составив карту морского дна, сообщает CNN.

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Ледник Туэйтса площадью немного меньше Великобритании и толщиной 4 км еще называют «ледником Судного дня». Дело в том, что если он полностью растает, уровень Мирового океана вырастет на 64 см, что приведет к затоплению многих прибрежных регионов по всей планете. За последние три десятилетия скорость таяния льда Туэйтса увеличилась более чем в пять раз.

Ученые обнаружили, что полости, скрытые под шельфовым ледником, являются зоной, где теплая океанская вода активно размывает лед. Некоторые из них достигают 800 метров в длину. К тому же оказалось, что дно ледника опускается, а значит, и увеличивается площадь, омываемая теплой водой океана. В итоге ледник тает еще быстрее.

По словам ученых, не существует доступных способов справиться с пустотами под ледником, чтобы замедлить его таяние. Усилия следует направить на борьбу с глобальным потеплением.

Анна Лысенко

Антарктида покрывается «зеленым снегом»
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14:19 (мск)© Ньюстюб
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