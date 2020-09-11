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11:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 11 сентября: наблюдаем за перелетными птицами

С этого дня начинается «бабье лето»

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Источник: CC0/Lars_Nissen

Православные христиане 11 сентября отмечают большой праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи. В народе день прозвали Иван Постный из-за необходимости соблюдать строгий пост. Также считалось, что именно с этого периода начинается «бабье лето».

В этот день было принято внимательно наблюдать за птицами, по поведению которых можно предсказать погоду на ближайшие дни, осень и зиму.

Например, если скворцы до сих пор не улетели в теплые края, то «бабье лето» будет долгим. Увидеть много грачей в этот день — к солнечной погоде. Улетающие журавли — к скорому морозу и снежной зиме, лебеди — к снегу, а гуси — к дождю.

Кроме того, если 11 сентября гремит гром, то осень будет теплой и долгой.

Екатерина Гура

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