Погодные приметы на 11 сентября: наблюдаем за перелетными птицами
С этого дня начинается «бабье лето»
С этого дня начинается «бабье лето»
Православные христиане 11 сентября отмечают большой праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи. В народе день прозвали Иван Постный
В этот день было принято внимательно наблюдать за птицами, по поведению которых можно предсказать погоду на ближайшие дни, осень и зиму.
Например, если скворцы до сих пор не улетели в теплые края, то «бабье лето» будет долгим. Увидеть много грачей в этот день — к солнечной погоде. Улетающие журавли — к скорому морозу и снежной зиме, лебеди — к снегу, а гуси — к дождю.
Кроме того, если 11 сентября гремит гром, то осень будет теплой и долгой.
Екатерина Гура