Названы регионы, в которые придет бабье лето
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Продолжительный период теплой солнечной погоды в третьей декаде сентября ожидает Приморье, после 21 сентября бабье лето наступит на
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Продолжительный период теплой солнечной погоды в третьей декаде сентября ожидает Приморье, после 21 сентября бабье лето наступит на
«Можно сказать, что хорошая осенняя погода, или бабье лето, наступило в Приморском крае. Там, несмотря на прошедшие тайфуны и циклон, который сейчас там, — все это будет оказывать влияние и ухудшать погоду до конца второй декады сентября. А в третью декаду еще южнее опустится антициклон. Он сейчас формируется над Амуром. После 20-го, может быть, 21 сентября в Приморье наступит погожая погода, можно сказать, придет бабье лето: будет без дождей и солнечно. То есть сначала это будет Хабаровск, Еврейская автономная область, потом антициклон придет в Приморье и на Сахалин», — сказал Варакин.
Но этот период «не дотягивает» по продолжительности до понятия бабьего лета.
«Если говорить про Центральную России, то точно будет бабье лето
«Кусочек бабьего лета будет в выходные. Длинным этой осенью бабье лето не будет. Уже формируются активно циклоны, которые приходят через Скандинавию. Тот циклон, который в четверг навел шороху в
Варакин отметил, что на юге Европейской России бабье лето возможно в октябре или ноябре.
«Перед бабьим летом должен быть промежуток, когда похолодает и дожди, а потом уже придет антициклональная погода — теплее и без осадков. Так, заранее мы не можем предугадать, когда оно точно будет», — добавил собеседник агентства.