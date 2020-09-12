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08:00 (мск), источник: РИА Новости

Названы регионы, в которые придет бабье лето

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Продолжительный период теплой солнечной погоды в третьей декаде сентября ожидает Приморье, после 21 сентября бабье лето наступит на северо-западе европейской части страны, затем, возможно, оно придет в центр Европейской России, а позже — на Урале и в Сибири, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

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Источник: Reuters

«Можно сказать, что хорошая осенняя погода, или бабье лето, наступило в Приморском крае. Там, несмотря на прошедшие тайфуны и циклон, который сейчас там, — все это будет оказывать влияние и ухудшать погоду до конца второй декады сентября. А в третью декаду еще южнее опустится антициклон. Он сейчас формируется над Амуром. После 20-го, может быть, 21 сентября в Приморье наступит погожая погода, можно сказать, придет бабье лето: будет без дождей и солнечно. То есть сначала это будет Хабаровск, Еврейская автономная область, потом антициклон придет в Приморье и на Сахалин», — сказал Варакин.

Он также отметил, что точно на следующей неделе не будет бабьего лета на Урале или в Сибири, где активно действуют циклоны. Однако в начале недели будет хорошая погода в Новосибирской области, на юге Поволжья, в Оренбургской и Омской областях.

Но этот период «не дотягивает» по продолжительности до понятия бабьего лета.

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«Если говорить про Центральную России, то точно будет бабье лето три-четыре дня на северо-западе. Там сформируется в начале третьей декады, после 21-го числа, над Скандинавией антициклон. Сначала он затронет юг Норвегии, Финляндии, Польши и постепенно будет расширяться и смещаться на восток: затронет территорию Калининграда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Псковской области. Потом — как повезет, сейчас трудно говорить. Если он классически будет опускаться на юго-восток — к Смоленску, на Москву, — то нас ждет бабье лето. Вероятность этого 50 на 50. Повторюсь, что следующая неделя будет с дождями, а уже в третьей декаде он может и дойти: может быть, с 22-го по 26-е будет», — отметил Варакин.

Он также уточнил, что даже если не случится бабьего лета в сентябре в Центральной России, то оно может быть в октябре, пусть и с более низкими температурами.
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«Кусочек бабьего лета будет в выходные. Длинным этой осенью бабье лето не будет. Уже формируются активно циклоны, которые приходят через Скандинавию. Тот циклон, который в четверг навел шороху в Санкт-Петербурге, придет в центр Европейской России и подпортит нам погоду», — сказал синоптик.

Варакин отметил, что на юге Европейской России бабье лето возможно в октябре или ноябре.

«Перед бабьим летом должен быть промежуток, когда похолодает и дожди, а потом уже придет антициклональная погода — теплее и без осадков. Так, заранее мы не можем предугадать, когда оно точно будет», — добавил собеседник агентства.

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